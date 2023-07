Τζέφερσον: «Ο ΛεΜπρόν ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος να μαρκάρεις, όχι ο Κόμπι» (vid)

O Ρίτσαρντ Τζέφερσον ανέφερε πως ο ΛεΜπρόν ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος να μαρκάρεις και τον σύγκρινε με τον Κόμπι Μπράιαντ.

Στα καλά του στους Νετς ήταν ένας από τους κορυφαίους dunkers του ΝΒΑ ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ενώ κατάφερε να πανηγυρίσει και το πρωτάθλημα του 2016 με τη φανέλα των Καβαλίερς. Ο RJ στην καριέρα του είχε αντιμετωπίσει αρκετές τόσο τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, όσο και τον Κόμπι Μπράιαντ και τόνισε πως ο Βασιλιάς είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος.

«Ο Κόμπι θα έκανε ότι κάνει ο Κόμπι. Θα σουτάρει και πρέπει να του το κάνεις δύσκολο. Αν τα βάλει όλα, θα σου ρίξει 81. Αν χάσει αρκετά, θα μείνει στους 25 πόντους. Δεν ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος. Είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και θα το εξηγήσω. Ήταν μεγαλύτερος και πιο physical κι έπαιξα εναντίον του όταν ήταν μικρός και είχε φτάσει στους πρώτους του τελικούς», ήταν τα λόγια του Τζέφερσον στο NBA Today.

Συμφωνείτε με την άποψη αυτή ή θεωρείται πως ο Black Mamba σου έκανε τη ζωή πολύ πιο δύσκολη όταν έπρεπε να αναλάβεις το μαρκάρισμα του;

