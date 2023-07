Ο Γιάνννης Αντετοκούνμπο εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στην Κίνα και φρόντισε να ξεδιπλώσει το ταλέντο του και στο πινγκ-πονγκ!

Είναι γνωστό ότι η Κίνα φημίζεται για το πλούσιο ταλέντο και στους αθλητές του πινγκ-πονγκ.

Τι... καλύτερο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ξεδιπλώσει τις αρετές του και στην επιτραπέζια αντισφαίριση, έχοντας απέναντί του ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το άθλημα.

Ο ίδιος ανέβασε ένα σχετικό βίντεο στα social media όπου δοκιμάζει την τύχη του στο εν λόγω άθλημα και μάλιστα, αν κρίνουμε από τους... χαρακτηριστικούς του πανηγυρισμούς, τα πήγε καλά!

Δείτε το βίντεο

Still got it 🏓👀 pic.twitter.com/maweHYPzOx