Άτυχος στάθηκε ο Χίντον των Ρόκετς στο ματς με τους Τζαζ για το Summer League, αφού τον πάτησαν στην βουβωνική χώρα και υπέφερε.

O Eντ Κρόσγουελ της Γιούτα κάρφωσε, όμως προσγειώθηκε πάνω στον Χίντον των Ρόκετς. Τον πάτησε με το πόδι στη βουβωνική χώρα και ο παίκτης του Χιούστον υπέφερε όπως καταλαβαίνει όλος ο κόσμος. Δύσκολη στιγμή.

Για την ιστορία οι Ρόκετς επικράτησαν με 115-101 και στον τελικό του Summer League θα παίξουν με τους Καβς. Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Χίντον με 27 πόντους και δεν έδειξε να πτοείται από το πάτημα, παίρνοντας μια άτυπη εκδίκηση.

Δείτε τη φάση

He landed on his… uh oh 😂💀 pic.twitter.com/ZiFFE2x9j4