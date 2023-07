Επική γκάφα των Μάβερικς, έκαναν επίθεση σε λάθος καλάθι στο Summer League (vid)

Το Summer League συνεχίζεται στο Λας Βέγκας, με τους Ντάλας Μάβερικς να κάνουν μία επική γκάφα, η οποία προκάλεσε την απορία του προπονητή τους, Τζάρεντ Ντάντλεϊ.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους Ντάλας Μάβερικς και στους Ιντιάνα Πέισερς, για το Summer League του Λας Βέγκας, ήταν στα τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου.

Οι Μάβερικς ήταν στην επίθεση, ο Νάικι Σιμπάντε πάσαρε στον σέντερ της ομάδας, Μάρκους Μπίγκαμ Τζούνιορ, ο οποίος αντί να συνεχίσει το play της ομάδας του, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι. Της ομάδας του!

Η φάση σταμάτησε νωρίτερα, αφού ο Μπίγκαμ έκανε «μπρος-πίσω», αφού μπέρδεψε τα καλάθια και ουσιαστικά όρμησε στο καλάθι των Μάβερικς. Το φινάλε της φάσης βρήκε τον προπονητή του Ντάλας στο Summer League, Τζάρεντ Ντάντλεϊ να κοιτάζει με το στόμα ανοικτό και απορεί «γιατί...».

Δείτε το βίντεο:

🛑 Mavericks are going the wrong way!



Jared Dudley: “What are you doing?”#NBASummerLeague pic.twitter.com/5c8skijDE4