Ο Τζίμι Μπάτλερ και η Σακίρα βρίσκονται στα πρώτα στάδια μιας σχέσης, τουλάχιστον αν πιστέψουμε τα αμερικανικά περιοδικά που καλύπτουν τη ζωή των πλούσιων και των διάσημων.

Ο Τζίμι Μπάτλερ μπορεί να έχασε το πρωτάθλημα του NBA, φαίνεται να κέρδισε την Σακίρα! Η φημολογία για τη σχέση ανάμεσα στον σταρ του NBA και την τραγουδίστρια είναι... ζωντανή εδώ και καιρό και ένα δημοσίευμα του περιοδικού US Weekly αποκάλυψε ότι οι δυο τους έχουν βγει σε μερικά ραντεβού και ότι η Κολομβιανή δεν έχει πρόβλημα με τη διαφορά ηλικίας. Η ίδια είναι 46 ετών, ενώ ο Μπάτλερ είναι 33 ετών.

«Ο Τζίμι την κάνει να χαμογελάει και αισθάνεται χαρούμενη να περνάει χρόνο μαζί του», προσθέτει το περιοδικό για τη Σακίρα, η οποία πριν από λίγο διάστημα πήρε διαζύγιο από τον αμυντικό της Μπαρτσελόνα, Ζεράρ Πικέ, μετά από δύο παιδιά και 11 χρόνια κοινής πορείας.

Shakira and Miami Heat player Jimmy Butler are taking it slow as they continue to go out on dates. https://t.co/8ddoM0qC6u