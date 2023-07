Ο Ζεράρ Πικέ και η Σακίρα είχαν συμφωνήσει να έχουν ανοιχτή σχέση τρία χρόνια πριν χωρίσουν, όπως αποκάλυψαν άτομα από το περιβάλλον του πρώην άσου της Μπαρτσελόνα.

Μετά τον χωρισμό τους Ζεράρ Πικέ και Σακίρα, η Κολομβιανή σταρ κατηγόρησε τον πρώην άσο της Μπαρτσελόνα για απιστία σε βάρος της. Ωστόσο σύμφωνα με την πλευρά του Ισπανού, το ζευγάρι είχε συμφωνήσει να έχει ελεύθερη σχέση τρία χρόνια πριν τον χωρισμό τους.

Ο Χοσέ Αντόνιο Αβιλές υποστηρίζει όπως αποκαλύπτουν οι συγγενείς του Πικέ, ότι το ζευγάρι είχε ανοιχτή σχέση τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε μια άτυπη συμφωνία σύμφωνα με την οποία «εσύ κάνεις ό,τι θέλεις κι εγώ κάνω ό,τι θέλω», αλλά απέναντι στα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούμε να είμαστε ζευγάρι, αποκάλυψε ο ραδιοφωνικός παραγωγός στην «El Nacional de Catalunya».

Η οικογένεια και οι φίλοι του πρώην ποδοσφαιριστή τονίζουν πως έμειναν έκπληκτοι όταν η Σακίρα κατηγόρησε τον Πικέ για απιστία. «Ο περίγυρος του ποδοσφαιριστή εξεπλάγη από τη δήλωση της Σακίρα», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Πιλάρ Βιντάλ και πρόσθεσε: «Ο Πικέ δεν θέλει να υπάρχουν εικασίες πως ο λόγος του χωρισμού ήταν η απιστία. Ξαφνιάστηκε από τη δήλωση της Σακίρα».

Shakira and her footballer ex Gerard Pique were reportedly in an "open relationship" before the singer accused him of cheating.



