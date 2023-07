Ντουράντ: «Η επίθεση σου δίνει πρωταθλήματα, αδερφέ»

Ο Κέβιν Ντουράντ απάντησε σε φαν του μέσω του Twitter και φρόντισε να τον... διορθώσει λέγοντας πως αυτό που σου δίνει πρωταθλήματα είναι η επίθεση!

Υπάρχει μία άτυπη φράση στον αθλητισμό που λέει ότι η επίθεση σου φέρνει νίκες και η άμυνα πρωταθλήματα. Κάτι που επανέλαβε ένας φαν του Κέβιν Ντουράντ στο Twitter.

Παρόλα αυτά, βρήκε αντίθετο τον σούπερ σταρ των Φοίνιξ Σανς, ο οποίος θέλησε να του απαντήσει. Ο KD έκανε quote το συγκεκριμένο ποστ και έγραψε πως «η επίθεση κερδίζει πρωταθλήματα, αδερφέ» προκαλώντας ένα κύμα από μηνύματα που ακολούθησαν με ανθρώπους που είτε συμφώνησαν είτε διαφώνησαν μαζί τους.

"Offense wins u championships brother."



