Ένα από τα μέρη που μπορεί να σκεφτεί κανείς πως θα βρίσκονταν οι Ντένβερ Νάγκετς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ, σίγουρα δεν είναι εκείνο του μουσείου του Λούβρου.

Όσο ο Νίκολα Γιόκιτς απολαμβάνει τις διακοπές του και κάνει ράφτινγκ στους ποταμούς της Βοσνίας, ένας φίλος της ομάδας του έφτασε μέχρι το Παρίσι με έναν ιδιαίτερο σκοπό. Μετά από δεκάδες... απαιτήσεις, θέλησε να μεταμορφώσει έναν πίνακα των Νάγκετς από τη στιγμή της κατάκτησης του τροπαίου στο παριζιάνικο μουσείο.

Ο ίδιος με μία κάμερα ανά χείρας απαθανάτισε κάθε στιγμή της πορείας του μέχρι και την υλοποίηση της ιδέας του. Ο Γιόκιτς, ο Μάρεϊ και η λοιπή παρέα του Ντένβερ βρέθηκαν έστω και για λίγο ως έκθεμα στην αίθουσα όπου τα βλέμματα τραβά το έργο της Μόνα Λίζα.

