Ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζ. με μεγάλο σουτ στην εκπνοή έκρινε το παιχνίδι ανάμεσα σε Ρόκετς και Μπλέιζερς. Τραυματίστηκαν οι εξαιρετικοί Χέντερσον και Τόμπσον στο ντεμπούτο τους.

Το απόλυτο ντέρμπι του Summer League ανάμεσα σε Ρόκετς και Μπλέιζερς έμελλε να κρίνει ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζ. (33π., 7ριμπ., 2 ασ. και 1 μπλοκ) με buzzer beater τρίποντο μετά από επαναφορά με 0.6'' στο ρολόι. Το Χιούστον κέρδισε με 100-99 και το κοινό ευχαριστήθηκε το θέαμα!

Το παιχνίδι για το Πόρτλαντ σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Σκουτ Χέντερεσον που είχε πατήσει στο παρκέ με ιδιαίτερη διάθεση να δώσει μία πρώτη γεύση από όσα πρόκειται να δούμε μέσα στη σεζόν. Το Νο3 του φετινού draft αποχώρησε έχοντας έναν τραυματισμό στο ώμο του και δεν επέστρεψε στο ματς και η στατιστική του έμεινε στους 15 πόντους με 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ σε 21 λεπτά.

