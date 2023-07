Το ΤΜΖ έδωσε στη δημοσιότητα το video με το περιστατικό όπου ένας άνδρας των σεκιούριτι του Βίκτορ Γουεμπανιάμα χαστούκισε την Μπρίτνεϊ Σπίαρς.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήθελε μία φωτογραφία με τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα και το πλήρωσε ακριβά αφού άνδρας των σεκιούριτι των Σπερς χαστούκισε τη διάσημη τραγουδίστρια, μόλις κατάφερε να πλησιάσει το Νο1 του φετινού Draft.

Ο ίδιος ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μίλησε για το συμβάν, χωρίς να έχει καταλάβει εκείνη τη στιγμή τι ακριβώς είχε γίνει. «Ξέρω ότι η ασφάλεια την έδιωξε, δε γνωρίζω πώς, δε σταμάτησα να κοιτάξω. Μου είπαν ότι είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και νόμιζα μου κάνουν πλάκα. Δεν είδα ποτέ το πρόσωπό της...» εξήγησε ο Γάλλος.

Στο μεταξύ, το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα το video με το περιστατικό που είχε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς με άτομο της ασφάλειας του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, σε εστιατόριο του Λας Βέγκας, χτυπώντας την στο πρόσωπο στην προσπάθειά του να την απομακρύνει!



🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN