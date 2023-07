Παίκτης των Σίξερς θα είναι και την ερχόμενη σεζόν ο Μοντρέλζ Χάρελ, μιας και υπέγραψε συμβόλαιο ενός έτους με την ομάδα της Φιλαδέλφεια.

Ο Μοντρεζλ Χάρελ ήταν ο άνθρωπος που ταλαιπώρησε με τη σκάλα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, φτάνοντάς τον στα όριά του. Ο 29χρονος ψηλός θα παραμείνει στους Σίξερς και την ερχόμενη σεζόν, μιας και συμφώνησε σε συμβόλαιο ενός έτους.

Ο Χάρελ προσέφερε αρκετές λύσεις ως μπακ απ ψηλός στους Σίξερς, έχοντας 5.6 πόντους και 2.8 ριμπάουντ σε 57 συμμετοχές πίσω από τον Εμπίντ. Με την εμπειρία του από τις οκτώ σεζόν θητείας του στο NBA, θα γεμίσει ξανά τον πάγκο της Φιλαδέλφεια που θέλει να φτάσει κάποια στιγμή όλη τη διαδρομή ως και τους τελικούς.

