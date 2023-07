Ο Σάσα Βεζένκοβ βρέθηκε στο Golden 1 Center και παρακολούθησε τον αγώνα των Κινγκς με τους Χιτ για το Summer League, έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή του Σακραμέντο, Μάικ Μπράουν.

Ο Σάσα Βεζένκοβ πήρε τα ταλέντα του και μετακόμισε στο Σακραμέντο για λογαριασμό των Κινγκς, έχοντας την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ.

Ο Βούλγαρος πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού ξεκίνησε να ζει το american dream και πόζαρε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Κινγκς στο πλευρό του σούπερ σταρ των «Βασιλιάδων», Ντε'Άαρον Φοξ.

Ακολούθως, βρέθηκε στο Golden 1 Center και παρακολούθησε τον αγώνα των Κινγκς με τους Χιτ για το Summer League μαζί με τον νέο προπονητή του, Μάικ Μπράουν, τον General Manager, Μόντε ΜακΝερ και τους assistants Τζόρντι Φερνάντεζ και Τζέι Τριάνο.



Sasha Vezenkov talking shop with Kings head coach Mike Brown, along with assistants Jordi Fernandez and Jay Triano. pic.twitter.com/CLpo5KI6am

The EuroLeague MVP and newest Sacramento Kings forward Sasha Vezenkov steps foot onto Golden 1 Center and seated with GM Monte McNair for tonight's California Classic game with the Miami Heat. pic.twitter.com/ThrXj242xU