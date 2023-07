Σμαρτ: «Κοιμόμουν όταν έγινα ανταλλαγή στο Μέμφις»

Ο Μάρκους Σμαρτ άργησε να μάθει ότι έγινε ανταλλαγή στους Σέλτικς.

O Μάρκους Σμαρτ πριν από λίγες μέρες κατέληξε στο Μέμφις μετά από ανταλλαγή τριών ομάδων. Οι Κέλτες πήραν τον Πορζίνγκις, το νο.25 του NBA Draft 2023 και ένα draft pick α' γύρου 2024. Οι Γκρίζλις απέκτησαν Μάρκους Σμαρτ και οι Γουίζαρντς έφεραν στη Γουάσινγκτον τον Τάιους Τζόουνς, τον Ντανίνο Γκαλινάρι, τον Μάικ Μουσκάλα και το νο.35 του NBA Draft 2023.

Ο πρώην κορυφαίος αμυντικός της Βοστώνης, φοβερός hustle player και καθηγητής στο να εκμαιεύει τα φάουλ από τους αντιπάλους, αποκάλυψε πως κοιμόταν όταν έγινε η ανταλλαγή του στους Γκρίζλις.

Σίγουρα θα έπαθε ένα μικρό σοκ όταν ξύπνησε και το συνειδητοποίησε, αφού τόσα χρόνια έχει δεθεί με τους Σέλτικς και έζησε πολλά μαζί τους.

Smart was sleeping when traded to Memphis 😳 pic.twitter.com/Dwy4IUHEdq