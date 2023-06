Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις γίνεται παίκτης των Μπόστον Σέλτικς που στέλνουν τον Μάρκους Σμαρτ στους Γκρίζλις, σε ανταλλαγή που ολοκληρώνεται μεταξύ τριών ομάδων.

Οι Μπόστον Σέλτικς θα βάλουν στο ρόστερ τους τον Κρίσταπς Πορζίνγκις, πλαισιώνοντας τους Τζέιλεν Μπράουν, Τζέισον Τέιτουμ, Αλ Χόρφορντ, Ντέρικ Γουάιτ και Ρόμπερτ Γουίλιαμς, συμπεριλαμβάνοντας στο trade τον Μάρκους Σμαρτ και στέλνοντάς τον στους Μέμφις Γκρίζλις.

Σε αυτή την ανταλλαγή μεταξύ τριών ομάδων, οι «Κέλτες» θα πάρουν τον Πορζίνγκις, το νο.25 του NBA Draft 2023 και ένα draft pick α' γύρου 2024. Οι Γκρίζλις θα αποκτήσουν τον Μάρκους Σμαρτ και οι Γουίζαρντς φέρνουν στη Γουάσινγκτον τον Τάιους Τζόουνς, τον Ντανίνο Γκαλινάρι, τον Μάικ Μουσκάλα και το νο.35 του NBA Draft 2023.

