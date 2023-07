Στην Ιντιάνα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Όμπι Τόπιν που αγωνιζόταν στους Νικς.

Ενίσχυση στη ρακέτα για τους Πέισερς. Η ομάδα από την Ιντιάνα απέκτησε τον Όμπι Τόπιν με ανταλλαγή από τους Νικς, στέλνοντας στη Νέα Υόρκη δύο πικ δευτερόυ γύρου.

Ο Τόπιν θα πάει σε μια ομάδα που διαθέτει έναν από τους 3-4 κορυφαίους πασέρ αυτή τη στιγμή στο ΝΒΑ, τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον που πρόσφατα ανανέωσε και ο σταρ των Πέισερς θα έχει την ευκαιρία να τον αξιοποιήσει. Άλλωστε ο Τόπιν είναι εντυπωσιακός dunker και βγάζει το... ψωμί του με το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη.

Την αγωνιστική περίοδο 2022-23 πάτησε παρκέ σε 67 ματς με τους Νικς και μέτρησε 7.4 πόντους και 2.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

