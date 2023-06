Ο Αντρέ Ντράμοντ θα συνεχίσει τελικά να φοράει τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς και τη σεζόν 2023-24 κάνοντας opt-in στο συμβόλαιό του.

Αν και οι Ντάλας Μάβερικς ήθελαν πολύ να υπογράψουν τον Ντράμοντ στην Free Agency, εκείνος επέλεξε να κάνει opt-in στο συμβόλαιό του έναντι 3.3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο 30χρονος σέντερ πήρε την απόφαση να συνεχίσει στο Σικάγο για λογαριασμό των Μπουλς.

Φέτος αγωνίστηκε σε 67 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 6 πόντους και 6.6 ριμπάουντ με 61% εντός παιδιάς και 54% στις βολές.

Συνολικά έχει μετρήσει 13.2 πόντους και 12.7 ριμπάουντ σε 785 ματς καριέρας στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

