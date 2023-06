Οι Ντάλας Μάβερικς ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Αντρέ Ντράμοντ, σε περίπτωση που ο ίδιος δεν ενεργοποιήσει την option της τελευταίας του σεζόν με τους Μπουλς και βρεθεί στη free agency.

Οι Μάβερικς έχουν θέσει τους στόχους τους για την διάρκεια της offseason και όσον αφορά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τόσο ο Καϊρί Ίρβινγκ, που οι τελευταίες πληροφορίες τον στέλνουν στους Φοίνιξ Σανς, όσο και ο Αντρέ Ντράμοντ.

Ο general manager του Ντάλας, Νίκο Χάρισον, σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε τονίσει πως η ομάδα θα εστιάσει στην ενίσχυση της άμυνας και του ριμπάουντ. Ο Μαρκ Στάιν, εμφανίστηκε να... ανάψει τη σπίθα για τον ψηλό των Σικάγο Μπουλς.

Όπως λέει, οι Μάβερικς είναι πρόθυμοι να υπογράψουν νωρίς μέσα στη free agency τον Ντράμοντ, αν και εφόσον ο ίδιος δεν ενεργοποιήσει την option της τελευταίας σεζόν του συμβολαίου του με τους «ταύρους» και βρεθεί στην αγορά.

