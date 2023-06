Ο Τζον Κόλινς είναι πλέον παίκτης των Γιούτα Τζαζ, με τους Ατλάντα Χοκς να αποκτούν ως αντάλλαγμα τον Ρούντι Γκέι και ένα pick δευτέρου γύρου.

Το πρώτο σημαντικό trade της postseason είναι γεγονός. Οι Χοκς και οι Τζαζ μπήκαν σε συζητήσεις και κατέληξαν στην ανταλλαγή του Τζον Κόλινς με τον Ρούντι Γκέι. Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, οι Χοκς μαζί με τον βετεράνο Γκέι, αποκτούν και ένα pick δευτέρου γύρου για το μέλλον.

Με αυτήν τους την κίνηση απελευθερώνουν 78 εκατομμύρια από το συμβόλαιο του Κόλινς, που είχε ισχύ για τα επόμενα τρία χρόνια. Έτσι οι Τζέιλεν Τζόνσον και Σαντίγκ Μπέι είναι έτοιμοι να κάνουν το δικό τους step up στο rotation.

Φυσικά οι Τζαζ από τη δική τους πλευρά προσθέτουν έναν φόργουορντ δίπλα στον Λάουρι Μάρκανεν, πλαισιώνοντας έτσι τον σταρ τους. Σε 56 παιχνίδια της περσινής σεζόν ο Γκέι μέτρησε 5.2 πόντους, 2.0 ριμπάουντ και 1 ασίστ μέσο όρο, με τον Κόλινς αντίστοιχα σε 71 παιχνίδια της κανονικής περιόδου να έχει 13.1 πόντους, 6.5 ριμπάουντ, 1.2 ασίστ και 1 μπλοκ.

Το trade φυσικά δεν μπορεί να γίνει επίσημο μέχρι τις 6 Ιουλίου.

ESPN Sources: The Hawks are finalizing a trade to send F/C John Collins to the Jazz for Rudy Gay and a future second-round pick. Atlanta’s largely unloading Collins’ three years, $78M for some roster building flexibility and alignment with looming changes to salary cap. pic.twitter.com/CpAfTNXKMq