Ο Ναζ Ριντ θα παραμείνει στη Μινεσότα και θα αγωνίζεται για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια με τη φανέλα των Τίμπεργουλβς, αφού ανανέωσε τη συνεργασία του μαζί τους.

Η σεζόν των Τίμπεργουλβς συνεχίζει να είναι σε... καθεστώς προγραμματισμού, στου οποίου κομμάτι έγινε και ο Ναζ Ριντ. Ο ψηλός άσσος της Μινεσότα, όπως ανακοινώθηκε μέσω του ESPN, "κέρδισε" με τις εμφανίσεις του την ανανέωση της συνεργασίας του με το κλαμπ.

Ο Ριντ υπέγραψε νέο συμβόλαιο για δύο συν ένα χρόνια (με την τελευταία σεζόν να είναι σε option του παίκτη) με τις απολαβές του να φτάνουν τα 42 εκατομμύρια δολάρια. Η πιο παραγωγική του σεζόν με 11.5 πόντους και 4.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο του έδωσαν την ευκαιρία να λάβει νωρίς τη νέα του προσφορά έχοντας μία πιο ήρεμη offseason μπροστά του.

Αυτό σημαίνει πως τη δεδομένη στιγμή, οι Τίμπεργουλβς πληρώνουν την τριπλέτα των ψηλών τους κοντά στα 443 εκατομμύρια δολάρια!

