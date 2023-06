Ο Κέβιν Ντουράντ εξήγησε πρόσφατα ότι χρησιμοποιεί το Twitter για να απαντά στους haters και αυτή τη φορά συμμετείχε σε space που τον άφηνε εκτός Top-5 στο ΝΒΑ!

Ο Κέβιν Ντουράντ γνωρίζει πολύ καλά από Big-3 έχοντας κατά καιρούς στο πλευρό του παίκτες από την πρώτη γραμμή του ΝΒΑ. Τόσο στα πρώτα του χρόνια στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη, όσο και τώρα που έχει μπει στην δύση της καριέρας του.

Εν προκειμένω, ο Μπράντλεϊ Μπιλ παίρνει τα ταλέντα του και μετακομίζει στο Φοίνιξ για να πλαισιώσει τον KD και τον Ντέβιν Μπούκερ στους Σανς που μπήκαν δυναμικά στη διαδικασία των ανταλλαγών με στόχο το πρωτάθλημα.

Έτσι, λοιπόν ο Ντουράντ δέχτηκε ξανά σκληρή κριτική στα social media για το γεγονός ότι πλαισιώνεται εκ νέου από σούπερ σταρ. Πρόσφατα μάλιστα εξήγησε τον λόγο που χρησιμοποιεί το Twitter για να απαντά μόνο στους haters και όχι στους θαυμαστές του ενώ έκανε παρέμβαση σε space που δεν τον τοποθετούσε στο Top-5 του ΝΒΑ!

H συνομιλία ήταν... αφιερωμένη στον KD, ο οποίος είπε. «Απλά σκεφτόμουν το πώς βλέπετε το παιχνίδι όλοι εσείς. Φαντάζομαι πως όλοι νομίζετε ότι το παιχνίδι είναι σκουπίδι και το κρίνετε αν ο άλλος είναι καλός ή όχι. Κάποια πράγματα είναι απλά, είσαι καλός ή όχι. Εννοώ κάποιοι το έχουν δει για πολύ καιρό αυτό. Και είναι εντάξει. Αυτές οι λίστες δεν σημαίνουν τίποτα τέλος πάντων. Οπότε γιατί τρελαίνεστε»;

KD really hopped into a Twitter Spaces called "Kevin Durant is not top 5" 😅



(via @LegendOfWinning) pic.twitter.com/9aw3mLW94O