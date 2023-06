Πολλά έχουν ακουστεί για το μέλλον του Ντέιμιαν Λίλαρντ. Όμως οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς φαίνεται να έβαλαν...απαγορευτικό σε οποιαδήποτε ομάδα που ενδιαφέρεται για trade.

Ο έγκυρος Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του ESPN μιλώντας στο «PatMcAfeeShow» στάθηκε στον Ντέιμιαν Λίλαρντ και στην πιθανότητα να προχωρήσει κάποιο trade.

Οι Μαϊάμι Χιτ θα ήθελαν πολύ να εντάξουν τον «Dame» ρόστερ τους ωστόσο κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί. Τουλάχιστον προς το παρόν σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Βοϊναρόφσκι.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι οι Μπλέιζερς έβαλαν ένα τεράστιο απαγορευτικό στις ενδιαφερόμενες ομάδες που θα ήθελαν να τον εντάξουν στο δυναμικό τους και ότι δεν δέχονται καμία συζήτηση.

Φέτος είχε κατά μέσο όρο 32.2 πόντους, 7.3 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ σε 58 ματς, σουτάροντας με 46% εντός παιδιάς, 37% στα τρίποντα και 91% στις βολές.

Μάλιστα τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Λίλαρντ είναι σε ανοικτή γραμμή με τον Σκουτ Χέντερσον, ο οποίος έκανε την διαφορά στην G-League με την Ignite. Οι Μπλέιζερς θα επιλέξουν στο νούμερο «3» του draft και επικρατέστερος να μετακομίσει στο Όρεγκον είναι ο Χέντερσον.

"Miami is very anxiously waiting to see what happens in Portland..



As of right now the Blazers have shut down anybody who has called for Damian Lillard"@wojespn #PMSLive pic.twitter.com/5hhZZPniDB