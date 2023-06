Ο Μάικλ Μαλόουν περπατάει ως πρωταθλητής στους δρόμους του Ντένβερ και λανσάρει ένα επικό μπλουζάκι στην παρέλαση των Νάγκετς.

Οι Ντένβερ Νάγκετς είναι οι πρωταθλητές στο φετινό NBA. Ο Μάικλ Μαλόουν ως ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, πήρε τα κρέντιτς που του αναλογούν, έχοντας τον Νίκολα Γιόκιτς ως τον go to guy.

Μπορεί ο Σέρβος να βιαζόταν για να τελειώσει η παρέλαση, ώστε να πάει σπίτι του, ωστόσο η... τρέλα που επικρατεί στο Ντένβερ αποτυπώνεται απόλυτα στο μπλουζάκι του προπονητή τους.

Ο Μάικλ Μαλόουν βγήκε στους δρόμους με μπλουζάκι που αποτυπώνει το τρόπαιο Larry O'Brien Championship με την επική λεζάντα... put this on your pipe and smoke it. Μία φράση που χρησιμοποιείται μεταφορικά όταν θέλει κάποιος να αποτυπώσει με έμφαση μία αλήθεια που δεν πίστευαν αρκετοί. Κάτι δηλαδή σαν το πρωτάθλημα των Νάγκετς.