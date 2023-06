Φαίνεται πως οι Πέλικανς άρχισαν να σκέφτονται το μέλλον τους χωρίς τον Ζάιον Γουίλιαμσον.

Όταν μπήκε στο ΝΒΑ, ο Ζάιον Γουίλιαμσον είχε θεωρηθεί τεράστιο prospect, σε σημείο που οι Πέλικανς πίστευαν πως μπορεί και να βρήκαν τον franchise παίκτη τους. Ωστόσο στο παρκέ φάνηκε πως κάτι τέτοιο θα είναι δύσκολο να συμβεί. Ο Ζάιον ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς και πέρασε παραπάνω χρόνο με πολιτικά στον πάγκο της ομάδας παρά στην πεντάδα των πελεκάνων. Τον πίστεψαν πολύ, τον περίμεναν αλλά πλέον φαίνεται πως αλλάζουν τακτική οι Πέλικανς.

Σύμφωνα με τον Marc Stein, η ομάδα της Νέας Ορλεάνης εξετάζει το ενδεχόμενο να ανταλλάξει τον Γουίλιαμσον με σκοπό να μπει στο TOP 3 του draft και να αποκτήσει τον σπουδαίο prospect, Σκουτ Χέντερσον που πάει για πρώτη τριάδα μετά τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα που όπως όλα δείχνουν έχει καπαρωθεί από τους Σπερς.

Ο Χέντερσον είναι γκαρντ που έπαιξε στη G League Ignite και όχι στο NCAA, ενώ μέτρησε 17.6 πόντους, 6.6 ασίστ και 5.1 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Φοβερός dunker και από τους πιο εντυπωσιακούς παίκτες που θα μπουν στο draft. Εκρηκτικός, αλτικότατος, το μέλλον του ανήκει.

A “well-placed” source thinks the Pelicans “would indeed consider dealing” Zion to move into the top three and draft Scoot Henderson, per @TheSteinLine pic.twitter.com/cacBKk5la8