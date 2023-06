Ο Μάικ Μαλόουν οδήγησε τους Νάγκετς στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και ακολούθως τα αδέλφια του Νίκολα Γιόκιτς σήκωσαν στα χέρια τον προπονητή του Ντένβερ.

Ο Νεμάνια και ο Στράχινια Γιόκιτς έχουν καταφέρει να λογίζονται ως... διαβόητοι στον κόσμο του ΝΒΑ και ήταν ξανά στο πλευρό του αδελφού τους, βλέποντας τον Νίκολα να οδηγεί τους Νάγκετς στο πρωτάθλημα και να κατακτά τον τίτλο του MVP των Τελικών.

Τα αδέλφια Γιόκιτς που είχαν απειλήσει να ταξιδέψουν στη Φλόριντα και να τα... βάλουν με ολόκληρο το Μαϊάμι έπειτα από μια παλαιότερη κόντρα του Νίκολα με τον Μαρκίφ Μόρις πανηγύρισαν έξαλλα το πρωτάθλημα. Σε σημείο να σηκώσουν στα χέρια τον Μάικ Μαλόουν έπειτα από τον θρίαμβο και το 4-1 επί των Χιτ.



The Jokic brothers hoist Coach Malone in celebration as the Nuggets are NBA Champions! pic.twitter.com/1WkkYmO6iD