Αν οι Μαϊάμι Χιτ καταφέρουν να σπάσουν την έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, τότε η μασκότ τους θα τους συντροφεύσει στο Game 6, μετά την περιπέτεια από τη γροθιά του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Οι Νάγκετς επικράτησαν των Χιτ στο Game 4 της σειράς προ δύο ημερών, για το 3-1 στη σειρά των τελικών, αλλά η μασκότ των γηπεδούχων πέρασε μία πολύ δύσκολη μέρα. Από την μπουνιά του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, ο «Μπέρνι» βρέθηκε στο παρκέ και στη συνέχεια χρειάστηκε να φτάσει ως το νοσοκομείο όπου και πέρασε ολόκληρο το βράδυ.

Αν οι Χιτ καταφέρουν και επικρατήσουν των Νάγκετς στο Ντένβερ (ξημερώματα Τρίτης 13/6 - 3:30), τότε η μασκότ τους θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί ξανά τους φίλους της ομάδας. Όπως ενημερώθηκαν οι Χιτ, ο άνθρωπος πίσω από τη στολή είναι καλά και πανέτοιμος αν χρειαστεί για πιθανό Game 6. Βέβαια τα πάντα πλέον θα εξαρτηθούν από την ίδια την ομάδα και το αν θα καταφέρει να «σπάσει» την έδρα των Νάγκετς που φαίνονται κατά πολύ ανώτεροι.

Για την ιστορία, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα αν ο ΜακΓκρέγκορ θα αντιμετωπίσει κάποια κατηγορία, μιας και το παράκανε με το σκηνικό που είχαν ετοιμάσει οι Χιτ.

REPORT: “The Heat's mascot, Burnie, had to go to the ER last night after a mid-game bit with former UFC champ Conor McGregor,” via @sam_amick.



