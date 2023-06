Η μασκότ των Χιτ που δέχθηκε γροθιά από τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ δεν γλίτωσε το νοσοκομείο.

Οι Νάγκετς έκαναν δεύτερο break μέσα στο Μαϊάμι και προηγούνται 3-1 στους τελικούς, ψάχνοντας ένα ροζ φύλλο αγώνα ακόμα για να φτάσουν στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Στο Kaseya Center για το Game 4 βρέθηκε και ο πρώην πρωταθλητής του UFC, Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Μάλιστα ο.. Notorious ξάπλωσε στο παρκέ με γροθιά τη δύσμοιρη μασκότ των Χιτ, δείχνοντας πως παραμένει... επικίνδυνος και ετοιμοπόλεμος. Όμως το πράγματα δεν πήγε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί, αφού η μασκότ των Χιτ αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο, όπου έμεινε όλο το βράδυ προτού πάρει εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου!

REPORT: “The Heat's mascot, Burnie, had to go to the ER last night after a mid-game bit with former UFC champ Conor McGregor,” via @sam_amick.



