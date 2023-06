Οι Χιτ καλούνται μια απίθανη ανατροπή, ωστόσο θα πρέπει ο Μπάτλερ να γίνει... Playoff Jimmy και οι υπόλοιποι να εμφανιστούν. Μόνο ο Αντεμπάγιο στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Οι Νάγκετς έκαναν δύο σερί break μέσα στο Μαϊάμι και πλέον έχουν αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Για να μην μπουν σε περιπέτειες θα πρέπει απλά να πάρουν το Game 5 στην έδρα τους και να πανηγυρίσουν τον τίτλο, ο οποίος θα είναι και ο πρώτος της ιστορίας τους. Ωστόσο οι Χιτ όσο ζουν, ελπίζουν και κανείς δεν πρέπει να τους υποτιμήσει όπως έχει δείξει η εντυπωσιακή φετινή πορεία τους στα play-offs.

Ωστόσο θα πρέπει να κάνουν μια απίθανη ανατροπή που έχει πετύχει μόνο μια φορά στην ιστορία ομάδα. Ήταν οι Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ που επέστρεψαν από το 3-1 κόντρα στους Γουόριορς του Κάρι για να πάρουν ένα από τα πιο μάγκικα πρωτάθλημα της ιστορίας.

Το Gazzetta στέκεται στα πεπραγμένα των παικτών του Μαϊάμι στους τελικούς, όπου θα πρέπει να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοση τους σχεδόν όλοι οι παίκτες.

Είναι άδικο να πεις κουβέντα για τον ηγέτη των Χιτ. Είναι ο άνθρωπος που κουβαλά την ομάδα σε όλη τη διάρκεια των play-offs μέχρι τους τελικούς με μυθικές εμφανίσεις. Κόντρα στους Μπακς έκανε... παπάδες και δεν είναι υπερβολή να πούμε πως τους απέκλεισε σχεδόν μόνος του. Αμέτρητα μεγάλα σουτ, καλάθι που έστειλε το ματς σε παράταση για να πάρει στη συνέχεια πρόκριση η ομάδα του, αλλά και φοβεροί μέσοι με 37.6 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ, 60% στα σουτ και 44% τρίποντα. Συγκλονιστικός. Μέχρι και 56 πόντους έβαλε στο Game 4. Εξαιρετικός, αν και πιο ήρεμος ήταν στη σειρά με Νικς και Σέλτικς.

Όμως το ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά πως με τους Νάγκετς δεν είναι στο επίπεδο που θέλει. Δεν βρίσκεται στο επίπεδο που απαιτούν οι τελικοί. Σίγουρα έχει κουραστεί, έχει... λιώσει λίγο από την υπερπροσπάθεια στους προηγούμενους γύρους. Ωστόσο οι Χιτ περιμένουν και πάλι τoν Playoff Jimmy, έστω και την ύστατη στιγμή. Τώρα που έχουν elimination game. Απέναντι στους Νάγκετς μετρά 21.8 πόντους, 6.8 ασίστ και 5 ριμπάουντ, αλλά και 44.6% εντός παιδιάς. Σίγουρα το 21.8 στους πόντους δεν ανταποκρίνεται στην αξία, την ποιότητα του και τα όσα μας έχει δείξει τα τελευταια χρόνια στα play-offs εκεί που μεταμορφώνεται και κάνει επικές ματσάρες.

Ο μοναδικός παίκτης που στέκεται στο ύψος των τελικών (αδικούμε τον Μπάτλερ, αλλά σίγουρα μπορεί πολλά παραπάνω) είναι ο Μπαμ Αντεμπάγιο. Ο σέντερ των Χιτ μπορεί να ήταν λίγο μουδιασμένος στις προηγούμενες σειρές (ήταν τίμιος, αλλά δεν έβγαλε μάτια σε καμιά σειρά), όμως κόντρα στους Νάγκετς είναι ο Μπαμ που θέλει να βλέπει στο παρκέ ο Σποέλστρα.

Ανέβασε κατακόρυφα τους μέσους όρους του στο σκοράρισμα και μετρά 22.3 πόντους. Κορυφαία νούμερα για φέτος τόσο σε ριμπάουντ με 12.5 ανά ματς, όσο και σε μπλοκ με ένα ανά παιχνίδι. Προσπαθεί να συμπαρασύρει και τους συμπαίκτες του, οι οποίοι όμως είναι ανήμποροι να αντιδράσουν. Ο Αντεμπάγιο δίνει επικές μάχες και στην άμυνα, παίζοντας σε μια ομάδα που δεν έχει τίποτα από... πίσω στους ψηλούς (με όλο τον σεβασμό στον Ζέλερ). Άρα ο Αντεμπάγιο είναι αναγκασμένος να καταθέτει την ψυχή του στο παρκέ, παίζοντας πολλά λεπτά (περίπου 41.5 στους τελικούς), αφού ξέρει πως δεν έχει κανένα καλό back up να τον ξεκουράσει. Ίσως είναι και η μεγάλη τρύπα στο φετινό ρόστερ των Χιτ. Δεν υπάρχει ένα ικανό 5άρι να δίνει ανάσες στον Μπαμ, όταν αυτός λιώνει στην κούραση και χρειάζεται ανάσες.

Οι Νάγκετς πέρα από το συγκλονιστικό δίδυμο των Γιόκιτς και Μάρεϊ, έχουν παίκτες που έρχονται σε κάθε ματς για να δώσουν λύσεις και να βγουν μπροστά. Τον εξαιρετικό Άαρον Γκόρντον σε όλη τη σειρά, τον τιμιότατο Μπρους Μπράουν και τον x-factor του Game 3, Κρίστιαν Μπράουν που έδειχνε να μην φοβάται τίποτα. Οι Χιτ ψάχνουν με.. τρέλα κάποιον να δώσει βοήθεια σε Μπάτλερ και Αντεμπάγιο, αλλά δεν τον βρίσκουν.

O Bίνσεντ έχει 12.5 πόντους μέσο όρο και δεν βοηθά σε άλλη κατηγορία. Ήταν καλός με 19 και 23 πόντους στα δύο πρώτα ματς, αλλά στα επόμενα δύο... άφαντος με 9 πόντους σύνολο. O Λάουρι που αποτελεί τον πιο έμπειρο παίκτη του ρόστερ με πρωτάθλημα το 2019 με το Τορόντο, βρίσκεται στους 10.8 πόντους. Μοιράζει 5 ασίστ ανά ματς, αλλά και εκείνο σε κανέναν ματς δεν έχει δώσει το κάτι... παραπάνω για να οδηγήσει την ομάδα του. Ο Ρόμπινσον έχει 8.5 πόντους, ο Λοβ μετρά 8 ανά ματς, ο ο Μάρτιν που ήταν φοβερός με Σέλτικς, έχει μόλις 6.8 με τους Νάγκετς. Ο χειρότερος όλων είναι ο Στρους με 4.5 πόντους και το εξωφρενικό 16% στα σουτ και 19% τρίποντα. Όλοι τους κατώτεροι των περιστάσεων για τελικούς και σίγουρα μερικοί από αυτούς θα πρέπει να... ξυπνήσουν, αν θέλουν η ομάδα τους να παραμείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου.

Caleb Martin, Max Strus, and Duncan Robinson combined for 6 points on 2-23 shooting in 67 minutes during Game 1 😬



(via @FTFonFS1) pic.twitter.com/sBcDNcBgan