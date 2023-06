Δίπλα στον Τζίμι Μπάτλερ βρίσκεται και στον τέταρτο τελικό του NBA ο Νεϊμάρ, δίνοντας το χέρι του στον σταρ των Χιτ λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τους Νάγκετς.

Δεύτερη εμφάνιση του Νεϊμάρ στο Μαϊάμι. Μετά το Game 3 όπου και βρέθηκε στο Kaseya Center με τζάκετ Τζίμι Μπάτλερ, ο Νεϊμάρ επανήλθε για να στηρίξει τον φίλο του.

Ο Βραζιλιάνος σταρ της βρέθηκε και στο Game 4, όπου και χαιρέτησε τον Μπάτλερ λίγο πριν το τζάμπολ και μένει να φανεί αν του φέρει περισσότερο γούρι από ό,τι δύο βράδια νωρίτερα.

Ο Νεϊμάρ χαιρέτησε τον Μπάλτερ

Neymar back in the house for Game 4!#NBACelebRow pic.twitter.com/Ua6sWBr3BL