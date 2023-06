Ο Τζαμάλ Μάρεϊ αποκάλυψε τις ασκήσεις ανοχής στον πόνο που του έβαζε ο πατέρας του, προκειμένου να αντιμετωπίζει καταστάσεις στο παρκέ μεγαλώνοντας.

Ο Τζαμάλ Μάρεϊ έχει δείξει τη σκληρότητα του χαρακτήρα του κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο ΝΒΑ και αυτή τη στιγμή, ενόψει του Game 4 των Νάγκετς με τους Χιτ, έχει να διαχειριστεί ένα άσχημο κάψιμο στο χέρι του.

Σε συνέντευξή του στο ESPN, ο Μάρεϊ μίλησε για τις ασκήσεις ανοχής στον πόνο που του έβαζε ο πατέρας του όσο ακόμη ήταν μικρός προκειμένου να τον προετοιμάσει για στιγμές όπως αυτή.

«Έκανα squat με ζεστό τσάι στους τετρακέφαλούς μου, καθόμουν εκεί για λίγο, πολλές φορές χωρίς ρολόι, οπότε δεν ήξερες πόσος χρόνος είχε απομείνει, κάτι που ήταν λίγο διαφορετικό ψυχικά... είχαμε αυτό το μεγάλο σφένδαμο στην μπροστινή αυλή και το φθινόπωρο τα φύλλα έπεφταν και έκανε κρύο, οπότε μάθαινα να μαζεύω τα φύλλα με γυμνά χέρια και δυνάμωνε τα χέρια μου» τόνισε λέγοντας πως όλα αυτά τον έκαναν να αντέχεις τις αντιξοότητες όσον αφορά τον χώρο τον προπονήσεων.

