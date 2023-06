Με ένα απρόσμενο πρόβλημα θα αγωνιστεί στο Game 4 των τελικών του NBA ο Τζαμάλ Μάρεϊ, που απέκτησε μία πληγή από κάψιμο μετά από πτώση στο παρκέ.

Οι Χιτ θα υποδεχτούν τους Νάγκετς τα ξημερώματα του Σαββάτου, με φόντο την ισοφάριση της σειράς αλλά και με στόχο να σταματήσουν τον Τζαμάλ Μάρεϊ. Αυτός μαζί με τον Γιόκιτς κατάφεραν να πετύχουν μοναδικά επιτεύγματα στο Game 3 της σειράς, με triple-double 30+ πόντων.

Ωστόσο ο Μάρεϊ αποκόμισε ένα... σουβενίρ στο χέρι. Μετά από μία πτώση στο παρκέ και ένα γλίστρημα, ο γκαρντ των Νάγκετς «κάηκε», με αποτέλεσμα να του δημιουργηθεί μία πληγή στο αριστερό χέρι.

Ευτυχώς για εκείνον δεν πρόκειται για το χέρι που σουτάρει και επομένως θα είναι λιγότερο επίπονο, με τη συμμετοχή του στο Game 4 φυσικά να μην τίθεται σε αμφιβολία. Οι εικόνες κατά τη διάρκεια της media day των Νάγκετς πριν το Game 4 είναι χαρακτηριστικές.

Jamal Murray with a floor burn on his hand 😬



