Με τους Τζο Πράντι και Πάτρικ Μουτόμπο στο πλευρό του θα πορευτεί ο Έιντριαν Γκρίφιν, ο διάδοχος του κόουτς Μπουντενχόλζερ στον πάγκο των Μιλγουόκι Μπακς.

Οι Μιλγουόκι Μπακς στοχεύουν στην κορυφή από τη νέα σεζόν, έχοντας γυρίσει σελίδα με τον Έιντριαν Γκρίφιν πλέον στον πάγκο τους. Τα «ελάφια» χτίζουν σταδιακά και τον πυρήνα των προπονητών που θα τον στελεχώσουν, με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι να αναφέρει δύο ακόμα assistant που θα βρεθούν στο πλάι του.

Μετά τον Τέρι Στοτς, το όνομα του οποίου έγινε γνωστό πριν μερικές μέρες, οι Τζο Πράντι και Πάτρικ Μουτόμπο θα βρεθούν επίσης στο τεχνικό επιτελείο των Μπακς. Ο πρώτος βέβαια δεν είναι άγνωστος με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μιας και το 2018 είχε διατελέσει χρέη υπηρεσιακού προπονητή (ήταν assistant στην ομάδα) προτού αναλάβει ο κόουτς Μπουντενχόλζερ.

Από την άλλη ο Μουτόμπο γνωρίζει πολύ καλά τον νέο κόουτς των Μπακς. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο Τορόντο, ενώ η τελευταία του δουλειά ήταν υπό τη σκέπη του Μόντι Γουίλιαμς στους Σανς.

