Ο Τέρι Στοτς θα αποτελέσει μέλος του προπονητικού επιτελείου των Μιλγουόκι Μπακς για τη σεζόν 2023-2024. Επιστρέφει στο Μιλγουόκι μετά το 2007.

Ο Τέρι Στοτς ετοιμάζεται για μία νέα θητεία, από διαφορετικό πόστο, στους Μιλγουόκι Μπακς. Ο άλλοτε προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς συμφώνησε να μπει στο επιτελείο του Έιντριαν Γκρίφιν στους πρωταθλητές του 2021, επιστρέφοντας στην ομάδα του Γουισκόνσιν μετά το 2007.

Τότε είχε ολοκληρωθεί η παρουσία του στον πάγκο των Μπακς, μετά από 146 αγώνες (την πρώτη χρονιά οι Μπακς μπήκαν στα play-offs). Ακολούθησαν (μετά από ένα πέρασμα στους Μάβερικς) οι Μπλέιζερς στους οποίους εργάστηκε για εννιά χρόνια. Βρέθηκε στην post season για 8 σεζόν.

Η καλύτερη πορεία της ομάδας του ήταν η παρουσία στους τελικούς της Δύσης το 2019. Αποχώρησε με ρεκόρ νικών, 402.

Ο έτερος προπονητής που ακούστηκε για το επιτελείο των Μπακς, ο Τζέιμς Μπορέγκο συμφώνησε με τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς.

