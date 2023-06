Ο Κρις Μίνλετον υποβλήθηκε σε επέμβαση για να λύσει το θέμα που κουβαλά στο δεξί γόνατο.

Την πόρτα του χειρουργείο πέρασε ο Κρις Μίντλετον σύμφωνα με τον έγκυρο Σαμς Σαράνια. Ο παίκτης των Μπακς υποβλήθηκε σε επέμβαση στο δεξί γόνατο αμέσως μετά τον αποκλεισμό του Μιλγουόκι από τους Χιτ στα play-offs για να λύσει το θέμα που κουβαλά από την περσινή σεζόν. Η επιστροφή του έμπειρου περιφερειακού στα παρκέ αναμένεται τον Ιούλιο.

Τη σεζόν που διανύουμε αγωνίστηκε σε 33 ματς στην κανονική περίοδο και είχε 15.1 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 4.9 ασίστ, όντας πεσμένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην postseason κόντρα στους Χιτ ανέβασε τους αριθμούς του με 23.8 πόντους,6.2 ασίστ και 6.4 ριμπάουντ, αλλά δεν γινόταν να γλιτώσει τα ελάφια.

Τους τελευταίους μήνες υπάρχουν σενάρια που τον θέλουν εκτός Μιλγουόκι, με τον ίδιο τον παίκτη να έχει player option στο συμβόλαιο του ύψους 40,39 εκατ. δολαρίων για τη ερχόμενη σεζόν. Αυτό σημαίνει πως το φετινό καλοκαίρι (μέχρι τις 21 Ιούνη), θα αποφασίσει ο ίδιος αν θα παραμείνει στους Μπακς ή θα τραβήξει για άλλες πολιτείες.

Το 2021 παρέα με Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τζρου Χόλιντεϊ στους Μπακς κατέκτησαν τον τίτλο, συνθέτοντας μια εντυπωσιακή τριάδα.

Sources: Bucks star Khris Middleton underwent a successful surgery on his right knee shortly after the playoffs to address an issue that plagued him this past season.



Details on the procedure and recovery at @TheAthletic with @eric_nehm: https://t.co/x43IBIZOgk