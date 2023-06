Σπόελστρα: «Γελοίο ότι θα επιλέξουμε να σταματήσουμε το σκορ ή τη δημιουργία του Γιόκιτς» (vid)

Ο Έρικ Σπόελστρα έσπευσε να χαρακτηρίσει ως «γελοία» τη σκέψη ότι οι Μαϊάμι Χιτ θα πρέπει να επιλέξουν αν θα περιορίσουν το σκορ ή τη δημιουργία του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Έρικ Σπόελστρα σταμάτησε την ερώτηση της δημοσιογράφου του ESPN, Ραμόνα Σέλμπουρν. Αυτή αφορούσε την επιλογή του περιορισμού ανάμεσα στον «σκόρερ Νίκολα Γιόκιτς» και τον «δημιουργό Νίκολα Γιόκιτς».

Ο Σπόλστρα χαρακτήρισε ως «γελοία» τη σκέψη της επιλογής και ανέλυσε τις σκέψεις του: «Αυτό λέει το "απροπόνητο μάτι", ο τύπος είναι ένας απίστευτος σκόρερ. Δεν μπορείς να πεις "ας τον αφήσουμε να σκοράρει". Δεν είναι αυτός ο τρόπος παιχνιδιού τους. Ήταν δύο φορές ο κορυφαίος παίκτης στον πλανήτη».

Ο Σπόελστρα κούνησε το κεφάλι του και συνέχισε, εξηγώντας ότι «Ο Γιόκιτς έχει τον απόλυτο σεβασμό μας».

Πάντως, για την ιστορία, ο Γιόκιτς στο Game 2 είχε 41 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ στο Game 1 μέτρησε 27 πόντους, 10 ριμπάουντ και 14 ασίστ.

Δείτε το βίντεο:

“That’s ridiculous. That’s just… that’s the untrained eye saying something like that. This guy is an incredible player… You can’t just say, ‘oh let’s make him a scorer.’”



Erik Spoelstra on making Nikola Jokic a scorer or a passer.



(via @TomerAzarly) pic.twitter.com/FI7I3jC4jg