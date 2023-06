Λάουρι: «Ο Γιόκιτς είχε 41 πόντους; Σκ@τ@...» (vid)

Ο Κάιλ Λάουρι δήλωσε έκπληκτος όταν τον πληροφόρησαν, σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι ο Νίκολα Γιόκιτς είχε σημειώσει 41 πόντους και εξήγησε τι άλλαξε για τους Μαϊάμι Χιτ στο Game 2.

«Ο Γιόκιτς είχε 41 πόντους; Σκ@τ@... Δεν θα πω ψέμματα, δεν το είχα καταλάβει». Ο Κάιλ Λάουρι ξεκίνησε την ατάκα του με απόλυτη ειλικρίνεια. Και ένα δείγμα πως οι παίκτες είναι τόσο συγκεντρωμένοι σε ένα ματς, όπου δεν μπορούν να πάρουν χαμπάρι τι ακριβώς συμβαίνει γύρω τους.

Ο Λάουρι φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του καναλιού του NBA στο YouTube και αφού τον ενημέρωσαν ότι ο Σέρβος σέντερ είχε 41 πόντους, πρόσθεσαν ότι έδωσαν 10 λιγότερες ασίστ σε σχέση με το πρώτο ματς (4 έναντι 14).

«Παίξαμε δυνατά, δεν τον αφήσαμε να βάλει εύκολα καλάθια και να βλέπει τα κοψίματα. Στο πρώτο ματς ο Άαρον Γκόρντον είχε 12 πόντους στο "¨ζωγραφιστό" και εμείς δεν ήμασταν όσο θα έπρεπε επιθετικοί. Απόψε βάλαμε τα κορμιά μας για να σταματήσουμε τα κοψίματά τους. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι είχε 41 πόντους, αλλά βρήκαμε τρόπο να πάρουμε το ματς και αυτό μετράει», ήταν τα λόγια του γκαρντ των Χιτ, ο οποίος αναζητεί το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, μετά από εκείνο με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019.

Mike Greenberg: "In this game Nikola Jokic had 41 points."



Kyle Lowry: "Did he? Sh—. I ain't gonna lie I didn't know that." 😂pic.twitter.com/78dMBnsesK