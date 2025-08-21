Το απίθανο μήνυμα του Γιόκιτς στον Πόρτερ: «Σιγουρέψου ότι θα φοράς προφυλακτικό εκεί»!

Ο Μάικλ Πόρτερ Jr. αποκάλυψε το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκολα Γιόκιτς όταν έγινε trade στους Μπρούκλιν Νετς.

Τον περασμένο Ιούλιο, στο άνοιγμα της free agency, οι Νάγκετς συμφώνησαν με τους Νετς για την ανταλλαγή του Μάικλ Πόρτερ Jr., στέλνοντας τον 27χρονο φόργουορντ στο Μπρούκλιν μαζί με ένα μελλοντικό draft pick α' γύρου για τον Καμ Τζόνσον.

Ο Μάικλ Πόρτερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2023 με τους «Σβώλους», ολοκληρώνοντας την παρουσία του στο Ντένβερ έπειτα από έξι χρόνια. Σε 345 αγώνες regular season, σημείωσε 16.2 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ μ.ό.

Ο 27χρονος φόργουορντ αποκάλυψε το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκολα Γιόκιτς όταν ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή στο Μπρούκλιν. «Σιγουρέψου ότι θα φοράς προφυλακτικό εκεί έξω!» ήταν το μήνυμα του Σέρβου σέντερ στον άλλοτε συμπαίκτη του.