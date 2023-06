Και οι βοηθοί προπονητές έχουν... ψυχή στο NBA. Οι Φοίνιξ Σανς έδωσαν περισσότερα από δύο εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για να κρατήσουν τον Κέβιν Γιανγκ στην Αριζόνα. Και τον έκαναν τον πιο ακριβοπληρωμένο βοηθό προπονητή στη Λίγκα!

Οι Φοίνιξ Σανς σκοπεύουν να πληρώσουν αδρά το δρόμο τους προς την ευκαιρία για ένα πρωτάθλημα. Ο νέος προπονητής τους, ο Φρανκ Βόγκελ έρχεται για να πετύχει αυτό που δεν κατάφερε ο Μόντι Γουίλιαμς.

Και η ομάδα της Αριζόνα θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να δώσει στον Βόγκελ τα καλύτερα προπονητικά «όπλα». Ένα απ' αυτά είναι ο Κέβιν Γιανγκ, μέλος του επιτελείου των Σανς τα προηγούμενα χρόνια.

Η... τρέλα που επικρατεί στο NBA γύρω από τους προπονητές έχει περάσει πλέον και στους άμεσους συνεργάτες τους. Με τις ομάδες να επιχειρούν τη στελέχωση κάθε επιτελείου ακόμη και με προπονητές που υπήρξαν πρώτοι σε μία ομάδα. Για τους Σανς, η περίπτωση του Γιανγκ ήταν εντελώς διαφορετική.

Ήθελαν να τον διατηρήσουν με κάθε θυσία. Στην αρχή θέλησαν να του δώσουν τα ηνία της ομάδας. Να πάρει δηλαδή την πρώτη του μεγάλη ευκαιρία. Όταν τελικά κατέληξαν στην περίπτωση του Βόγκελ, ήθελαν να κρατήσουν τον Γιανγκ στο πλευρό του.

Και για να το καταφέρουν αυτό, τον έκαναν τον πιο ακριβοπληρωμένο βοηθό στο ΝΒΑ! Με την αμοιβή του να ξεπερνάει τα δύο εκατομμύρια ετησίως!

Ο Γιανγκ διατηρεί έναν ισχυρό δεσμό με τον Ντέβιν Μπούκερ, ενώ πέρασε οκτώ χρόνια ως πρώτος προπονητής στην G-League. Παράλληλα, το όνομά του έχει συνδεθεί με διάφορους πάγκους το τελευταίο διάστημα: Μπακς, Ράπτορς, Ρόκετς και φυσικά τους Σανς.

