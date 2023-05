Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ανέβασε άλλο ένα μήνυμα και... ξεσήκωσε θόρυβο για απόσυρση.

Mετά τον αποκλεισμό από τους Νάγκετς, ο ΛεΜπρόν πέταξε... βόμβα, τονίζοντας ότι θέλει να σκεφτεί πολλά και σκέφτεται πλέον σοβαρά το τέλος της καριέρας του. Έχουμε φτάσει στην 29η Μάη και ο Βασιλιάς ξαναχτύπησε με ποστάρισμα που έκανε πολύ κόσμο να αναρωτιέται αν πέταξε άλλη μια... μπηχτή για απόσυρση

Συγκεκριμένα ο σταρ των Λέικερς έγραψε στο instagram: «Υποτίθεται πως είμαι το Νο.1 στη λίστα όλων. Θα δούμε τι θα συμβεί όταν μια μέρα δεν θα υπάρχω». Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει να ρίχνει λάδι στη... φωτιά και οι fans του ανησυχούν πως ίσως να φτάνει σιγά σιγά η στιγμή που θα ρίξει τους τίτλους τέλους στη σπουδαία καριέρα του.

Ο ΛεΜπρόν έχει συμβόλαιο με τους λιμνάθρωπους μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Τότε υπάρχει player option, κάτι που σημαίνει πως ο παίκτης θα αποφασίσει αν θα μείνει ή θα φύγει. Αν φυσικά παίζει μέχρι τότε μπάσκετ.

