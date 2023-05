Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν το απίστευτο, ισοφάρισαν τη σειρά των ανατολικών τελικών με τους Μαϊάμι Χιτ σε 3-3, χάρη σε ένα απίθανο buzzer beater του Ντέρικ Γουάιτ.

Από όποια κάμερα και αν το δει κάποιος, παραμένει απίθανο. Ο Ντέρικ Γουάιτ νίκησε το χρόνο και τους Μαϊάμι Χιτ, δίνοντας...ζωή στους Μπόστον Σέλτικς στη σειρά των τελικών της Ανατολής.

Από το 0-3, οι περσινοί φιναλίστ έφτασαν στο 3-3 (104-103 στο Game 6) και έχουν το κρίσιμο έβδομο ματς στην έδρα τους. Το απίθανο βίντεο δείχνει το καλάθι από δύο διαφορετικές λήψεις, ενώ από μία κάμερα είναι στραμμένη σε κάθε πάγκο. Και το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό.

