Οι Ντάλας Μάβερικς δεν σκοπεύουν να δώσουν νέο συμβόλαιο στον Καϊρί Ίρβινγκ με σκοπό να τον δώσουν απευθείας σε ανταλλαγή.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ κυκλοφορεί ελεύθερος για να διαλέξει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν βιάζεται για να πάρει την απόφασή του και αναζητεί σίγουρα ένα μεγάλο συμβόλαιο.

Το μόνο σίγουρο, τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα αμερικανικά Μέσα, οι Ντάλας Μάβερικς δεν πρόκειται να του τα προσφέρουν. Συνήθως οι ομάδες που αναμένεται να χάσουν έναν παίκτη ως ελεύθερο, φροντίζουν να ανανεώσουν μαζί του, προκειμένου να προχωρήσουν στην ανταλλαγή του και να μη μείνουν με άδεια χέρια.

Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στην περίπτωση του Ίρβινγκ, με τους Μάβερικς να είναι προετοιμασμένοι να... χάσουν τον πρωταθλητή του 2016 χωρίς να λάβουν κανένα αντάλλαγμα.

Πάντως, είναι δεδομένο ότι οι Λος Άντζελες Λέικερς ενδιαφέρονται για την απόκτησή του, όπως και γι' αυτή του Φρεντ ΒανΒλίτ, ο οποίος μένει ελεύθερος από τους Τορόντο Ράπτορς.

REPORT: The Dallas Mavericks are NOT planning on helping Kyrie Irving in a sign-&-trade scenario.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/omOFPXaP41