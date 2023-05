Ίρβινγκ: «Όταν μιλάνε για την επόμενη πιθανή μου ομάδα, σταματήστε να δίνετε σημασία»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ έκανε live στο Instagram και αναφέρθηκε στην επόμενη του ομάδα, ζητώντας από τον κόσμο να μην πιστεύει όσα διαβάζει.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ άφησε το Μπρούκλιν για το Ντάλας, στη μέση της σεζόν, αλλά το αποτέλεσμα ήταν εξίσου απογοητευτικό. Οι Μάβερικς έμειναν εκτός των play-offs και πλέον ο πρωταθλητής με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς το 2016 είναι ελεύθερος για να διαλέξει την επόμενη του ομάδα.

Ο Ίρβινγκ αποφάσισε να κάνει live στο λογαριασμό του στο Instagram, προκειμένου να τοποθετηθεί σε κάποια ζητήματα.

“People have hijacked my name. There's so many past stories that are untrue about me. I have the confidence to speak my truth.” 👀



- Kyrie Irving



(h/t @ScoopB ) pic.twitter.com/D410DenK8a