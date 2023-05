Η αστυνομία έκανε έρευνα για τις αναρτήσεις του Μοράντ στο Instagram, αναφέροντας πως όλα είναι καλά.

Ο Τζα Μοράντ ανέβασε την Τρίτη 24 Μάη μία σειρά post στο Instagram, όπου δήλωσε ότι αγαπούσε τη μητέρα, τον πατέρα και την κόρη του, ενώ στο τελευταίο έλεγε «αντίο» μπροστά σε ένα μικρόφωνο του TNT. Και μετά το «κατέβασε». Αυτή η κίνηση παραξένεψε πολλούς, ενώ άγχωσε αρκετό κόσμο που ανησύχησε για τον σταρ των Γκρίζλις.

Η αστυνομία έκανε ένα έλεγχο στον Τζα Μοράντ το πρωί της Τετάρτης μετά τα ανησυχητικά μηνύματα σύμφωνα με το TMZ Sports και καθησύχασε τον κόσμο πως ο εντυπωσιακός γκαρντ είναι καλά. Τους είπε πως απλά θα κάνει διάλειμμα από τα social media.

Police did a welfare check on Ja Morant this morning after his concerning social media posts, per @TMZ_Sports



They said he’s fine and he told them he’s just “taking a break from social media” pic.twitter.com/iFDWnuS0Nh