Ο Τζα Μοράντ ανέβασε μία σειρά post στο Instagram, όπου δήλωσε ότι αγαπούσε τη μητέρα, τον πατέρα και την κόρη του, ενώ στο τελευταίο έλεγε «αντίο» μπροστά σε ένα μικρόφωνο του TNT. Και μετά το «κατέβασε».

Ο Τζα Μοράντ βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του NBA για την ενδεχόμενη τιμωρία του, μετά το νέο βίντεο που τον δείχνει να κραδαίνει ένα περίστροφο.

Ήδη οι Μέμφις Γκρίζλις έχουν ανακοινώσει ότι ο παίκτης τους τίθεται εκτός κάθε δραστηριότητας, μέχρι νεοτέρας.

Ο σταρ των Γκρίζλις ανέβασε μία σειρά post στο λογαριασμό του στο Instagram. Έλεγε «σ' αγαπώ» στη μητέρα του, στον πατέρα του και στην κόρη του (με τις ανάλογες φωτογραφίες), ενώ στην τελευταία, με τον ίδιο να κάνει δηλώσεις, μετά από κάποιο αγώνα, έγραψε «αντίο».

Ο Μοράντ πρόσθεσε ακόμα περισσότερο μυστήριο, αφού λίγο αργότερα αφαίρεσε όλες τις... επίμαχες φωτογραφίες από το λογαριασμό του.

Ja Morant posted a series of IG stories saying ‘love ya’ to his mom, dad and daughter.



And then a final story saying ‘bye’ with a photo of a NBA On TNT microphone 👀 pic.twitter.com/qsXwE8tx02