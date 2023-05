O Mάλκολμ Μπρόγκντον παίζει με σοβαρό πρόβλημα σε όλη τη σειρά με τους Χιτ.

Οι Σελτικς μείωσαν σε 3-1 τη σειρά με τους Χιτ κι έμειναν ζωντανοί, ενώ το Game 5 θα γίνει στη Βοστώνη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο rotation του Μάτσουλα, ο Μάλκολμ Μπρόγκντον αγωνίζεται με πρόβλημα από το πρώτο ματς.

Ο γκαρντ των Κελτών αντιμετωπίζει τραυματισμό στο δεξί του χέρι. Συγκεκριμένο σε ένα τένοντα του δεξιού αγκώνα και του πήχη, το οποίο του δυσκολεύει την απόδοση μέσα στα ματς. Ο τραυματισμός του προήλθε από το εναρκτήριο ματς της σειράς.

REPORT: Celtics guard Malcolm Brogdon has been playing through an injury in his right arm.



Brogdon has a partial tear in the tendon running from his right elbow to his forearm that he suffered in Game 1 of the Eastern Conference Finals. pic.twitter.com/eZlJu6OiWR