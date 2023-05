Ο ΛεΜπρόν και οι Λέικερς θα παλέψουν για το ακατόρθωτο όπως μας δείχνει το παρελθόν των play-offs του ΝΒΑ.

Οι Νάγκετς αποδεικνύονται πολύ σκληρά καρύδια για τους Λέικερς και προηγούνται με 3-0 στη σειρά, κάνοντας και break μέσα στο Λος Άντζελες. Πλέον οι λιμνάνθρωποι έχουν ένα βουνό να ανέβουν. Τι βουνό δηλαδή, στο... Έβερεστ πρέπει να φτάσουν. Η ομάδα του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις καλείται να κάνει μια μυθική ανατροπή που όμοια της δεν έχει υπάρξει στο παρελθόν.

Οι ομάδες του ΝΒΑ έχουν 149 αποκλεισμούς και καμία πρόκριση όταν βρίσκονται πίσω με 3-0 σε μια σειρά play-offs. Απίθανη επίδοση που δείχνει σε πόσο δύσκολη θέση έχουν μπει οι Λέικερς. Θα μπορέσει ο ΛεΜπρόν και οι συμπαίκτες του να κάνουν το απίστευτο και να περάσουν;

