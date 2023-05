Μεθυσμένη... πολιτεία έγινε το Σαν Αντόνιο μετά την ανακοίνωση της επιλογής των Σπερς στο νούμερο «1» του draft, προκαλώντας παροξυσμό στους φίλους της ομάδας.

Η αλήθεια είναι ότι στο Σαν Αντόνιο δεν είχαν... μάθει σε άθλιες σεζόν. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν μείνει εκτός play-offs ενώ στην φετινή regular season είχαν το 3ο χειρότερο ρεκόρ στην ιστορία του με 22 νίκες και 60 ήττες. Οπότε η επιλογή στο νούμερο «1» του draft για το μεγάλο rebuild έμοιαζε να είναι... μονόδρομος.

Όπερ και εγένετο. Η «λοταρία» έδωσε στους Σπερς την επιλογή στην κορυφή της φετινής διαδικασίας, φέρνοντας -ουσιαστικά- τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα στο Τέξας! Το γεγονός αυτό πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους φιλάθλους τους Σαν Αντόνιο, οι οποίοι έστησαν το... δικό τους πάρτι για τον Γάλλο φόργουορντ.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι το χάρηκαν σαν να είχε κατακτήσει η ομάδα τους πρωτάθλημα στο ΝΒΑ!

Δείτε τα βίντεο που ακολουθούν και θα καταλάβετε

San Antonio's reaction to winning the NBA draft lottery.



Can you tell we're excited to land Victor Wembanyama?!?pic.twitter.com/z88bGk5QfL