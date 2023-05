Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα πανηγύρισε με την ψυχή του το αποτέλεσμα της «λοταρίας» ενόψει του draft στο ΝΒΑ και το γεγονός ότι οι Σπερς θα επιλέξουν στο νούμερο «1» του draft.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ήταν η διεξαγωγή του draft παρακολουθώντας τις αντιδράσεις του Γουεμπανιάμα τη στιγμή της «λοταρίας» αναφορικά με τη σειρά που θα επιλέξουν οι ομάδες στις 14 πρώτες επιλογές της διαδικασίας. Και αυτό διότι ο ανερχόμενος αστέρας του ΝΒΑ πανηγύρισε έξαλλα τη στιγμή της ανακοίνωσης για την επιλογή των Σπερς στο νούμερο «1» του draft.

Σαν να το ήθελε. Και όπως φαίνεται το ήθελε πολύ. Κάτι που αποτυπώθηκε από τις αντιδράσεις του, ο οποίος το χάρηκε με την ψυχή του παρακολουθώντας το Draft Lottery μαζί με την οικογένειά του. Μάλιστα το ESPN που είχε βρεθεί στο Παρίσι απέσπασε τις πρώτες του δηλώσεις και εκείνος ουσιαστικά απάντησε σαν παίκτης των... Σαν Αντόνιο Σπερς.

«Είμαι ένας ομαδικός παίκτης, θα προσπαθήσω να κάνω τα πάντα για να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια. Οπότε ετοιμαστείτε!» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Live from Paris… #NBADraft prospect Victor Wembanyama reacts to the #NBADraftLottery presented by State Farm! pic.twitter.com/YBnNQ4hgQk