Παρελθόν από τον πάγκο των Φιλαδέλφια Σίξερς μετά από μία τριετία αποτελεί ο Ντοκ Ρίβερς, αφού για άλλη μια χρονιά δεν κατάφερε να τους οδηγήσει ως το φινάλε της διαδρομής του ΝΒΑ.

Ο Ντοκ Ρίβερς ήταν αυτός που... πλήρωσε το μάρμαρο του αποκλεισμού των Σίξερς από τους Σέλτικς, στο Game 7 των ημιτελικών της Ανατολικής περιφέρειας.

Όπως έγινε γνωστό οι Σίξερς θα προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή, αφού από τη σεζόν 2020, όταν και βρέθηκε ο Ρίβερς στον πάγκο τους, δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν τους στόχους τους.

Η συγκεκριμένη χρονιά με τον Εμπίντ να αγωνίζεται ως MVP στα play-offs, έφερε τη χαριστική βολή για τον κάτοχο ενός δαχτυλιδιού από το 2008 με τους Σέλτικς. Ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι μάλιστα έδωσε και τη συνέχεια της είδησης, με τον πρώην προπονητή των Μπακς, Μάικ Μπουντενχόλζερ να βρίσκεται και αυτός ανάμεσα στους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα μαζί με τον Μπουντενχόλζερ βρίσκονται στο κάδρο οι Σαμ Κασέλ, Μάικ Ντ'Αντόνι, Νικ Νερς, Φρανκ Βόγκελ και Μόντι Γουίλιαμς.

