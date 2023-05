O Tζόρνταν Πουλ ήταν απογοητευτικός στη σειρά με τους Λέικερς.

Οι Λέικερς απέκλεισαν τους Γουόριορς και τώρα προετοιμάζονται για τους τελικούς Δύσης κόντρα στους Νάγκετς. Για το Γκόλντεν Στέιτ εκτός του Κλέι Τόμπσον που κινήθηκε σε πολύ ρηχά νερά, απογοήτευσε και ο Τζόρνταν Πουλ που έψαχνε να βρει τον... εαυτό του σε όλη τη σειρά.

Ο γκαρντ των πολεμιστών δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην παρέα του ΛεΜπρόν και στα τελευταία πέντε παιχνίδια με τους λιμνάνθρωπους είχε περισσότερα φάουλ παρά καλάθια. Ένα στατιστικό που δείχνει πόσο κακή ήταν η απόδοση του Πουλ κόντρα στους Λέικερς. Του έλειψε η ψυχολογία και οι σωστές αποφάσεις. Φαινόταν βιαστικός και σε αρκετές περιπτώσεις έκανε λάθη.

Πάντως το μέλλον του στην ομάδα του Κερ δείχνει αβέβαιο, ειδικά μετά τις εμφανίσεις του στα play-offs και τα όσα δεν έκανε στο παρκέ.

Jordan Poole in last 5 games vs. Lakers:



14 fouls

13 field goals



😳 pic.twitter.com/C2qZMO91Tm