Από την... κόλαση στον παράδεισο βρέθηκαν οι Λέικερς φέτος, κάτι που δείχνουν και οι πιθανότητες που είχαν να μπουν στα play-offs στο ξεκίνημα της σεζόν.

Η ομάδα από το Λος Άντζελες είχε ξεκινήσει με ένα απογοητευτικό 2-10 τη σεζόν και έμεινε πολύ πίσω στη μάχη για την είσοδο στα play-offs. Μετά τις 10 ήττες που είχε στο ξεκίνημα, οι πιθανότητες να μπει στην postseason ήταν 0.3%, ενώ οι λιμνάνθρωποι ήταν και το Νο.13 στη Δύση μετά το All Star Break.

Aλλά οι ανταλλαγές άλλαξαν όλη τη σεζόν για την ομάδα του Χαμ, η οποία βρίσκεται στους τελικούς Δύσης και στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ο Γουέστμπρουκ έφυγε, οι Χατσιμούρα, Μπίσλεϊ, Βάντερμπιλτ και Ράσελ ήρθαν και κάπως έτσι το νερό μπήκε στο... αυλάκι.

Η ομάδα έδεσε, έπαιξε όμορφο μπάσκετ, απέκτησε ψυχολογία και την πιο κρίσιμη στιγμή, εκείνη της postseason, φανέρωσε στοιχεία πρωταθλήτριας. Πλέον κόντρα στους Νάγκετς θα έχουν το δυσκολότερο εμπόδιο που έχουν βρει φέτος και θέλουν να επαναλάβουν την πορεία του 2020.

Lakers were the No. 13 seed during All-Star break 😳 pic.twitter.com/QKJev1eR8P